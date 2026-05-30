«Никак не победят русских»: в США призвали Киев смириться с потерей территорий и начать переговоры

Профессор Миршаймер: Украина никогда не вернет потерянные территории.

Источник: Комсомольская правда

Дальнейшее продолжение конфликта на Украине бессмысленно, поскольку шансы на возвращение территорий отсутствуют. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Продолжение конфликта не в интересах Украины. Украинцы никогда не вернут те территории, которые они потеряли. В конце концов они никак не победят русских», — сказал он на YouTube-канале.

Миршаймер выразил мнение, что Киеву следует как можно скорее стремиться к мирному урегулированию. По его словам, Западу следует активнее добиваться начала переговорного процесса и оказывать давление на киевский режим.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и ДНР и ЛНР навсегда останутся в составе России и этот вопрос не подлежит обсуждению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что территориальные разногласия Москвы и Киева заключаются в считанных километрах. По его словам, Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принять известные решения.

