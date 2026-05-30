В Хабаровске прошли торжества во дворце культуры перед Днём города

В Хабаровске в Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь 168-летия краевой столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук в своём MAX-канале.
Хабаровск, напомнил градоначальник, прошёл путь от военного поста до крупного промышленного центра и дальневосточной столицы региона. На торжестве говорили о прошлом города, его современном развитии и земляках, которые сегодня защищают Родину в зоне СВО.
«Я благодарю каждого жителя нашего города за его труд, преданность и любовь к Хабаровску. Именно вы, хабаровчане, создаёте уникальную атмосферу нашего города, его культуру и традиции», — отметил Сергей Кравчук.
На сцене Городского дворца культуры наградили лауреатов премии имени основателя города Якова Дьяченко. Также вручили Почётные дипломы «За заслуги перед городом». По традиции в День основания краевой столицы регалии Почётного гражданина Хабаровска передали новому обладателю звания — митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию.