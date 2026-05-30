Наступившие выходные в Красноярске будут пасмурными и холодными

Погода в наступившие выходные не порадует жителей Красноярска, западных и восточных округов края. Так, в столице региона сегодня днем, 30 мая, столбик термометра будет находиться в районе отметки +14 градусов. Завтра, по данным синоптиков Гидрометцентра, будет немного теплее, примерно +18 градусов. И в субботу, и в воскресенье ожидаются обильные осадки. Ночами температура прогнозируется +6…+7 градусов. В западных и восточных территориях региона погода будет аналогичной, с разницей в два-три градуса. На востоке ночи будут более холодными, местами около ноля. Сегодня в восточной части региона и на юге, хоть там и заметно теплее, возможен град. Рабочая неделя, по предварительному прогнозу, начнется в крае солнечным и сухим понедельником.