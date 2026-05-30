Онищенко: частые экзамены не перегружают школьников

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Несмотря на то, что школьники с четвертого класса ежегодно сдают Всероссийские проверочные работы или экзамены, это их не перегружает, гораздо больше вопросов вызывает сама школьная программа, обязующая детей по несколько часов делать домашнее задание. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«В этом [в частых проверочных работах] я никакой проблемы не вижу. Сам факт экзамена не перегружает ребенка, а перегружает его программа и повседневный объем знаний, которые он должен получить от учителя, домашнее задание — надо прийти домой, сделать его и завтра или через два дня ответить. Вот тут проблема в перегрузке есть. Перегрузка именно физическая, потому что шесть уроков в школе, а потом еще три-четыре часа надо дома заниматься», — сказал Онищенко.
Он добавил, что учеба не всегда вызывает перегрузку — все зависит от конкретного ребенка и его склонности к тому или иному предмету. Тем не менее такая проблема существует.