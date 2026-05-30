В России с 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют выплаты

Ранее стало известно, что с 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Речь идет о людях, которым в мае исполнилось 80 лет, а также о тех, кто имеет первую группу инвалидности. Кроме того, это касается заявителей на перерасчёт из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. Социальный фонд автоматически начислит часть доплат. В отдельных случаях пенсионерам нужно будет подать заявление и предоставить необходимые документы.