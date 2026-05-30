Армия России ударила по целям в Полтаве 29 мая. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал в эксклюзивном комментарии для aif.ru, какие объекты на этом направлении являются приоритетными для ударов ВС РФ.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по целям в Полтаве, после которых туда съехалось большое количество автомобилей скорой помощи. Атака была совершена с помощью двух баллистических ракет «Искандер-М».
«Полтава является крупным промышленным центром, который работает на нужды ВСУ. Там есть ряд заводов, которые работают на оборонную промышленность», — отметил Липовой.
Также генерал добавил, что в Полтаве есть ряд учебных центров, где под контролем иностранных специалистов готовят украинских военных. «Такие цели являются законными для нашей армии», — подчеркнул Липовой.
Кроме того, в Полтаве функционируют склады с техникой, которую ВСУ получают из стран Запада.
«В Полтаве находится большое количество техники, которая приходит для ремонта. Там большое количество обучающихся и иностранных инструкторов, которые учат убивать на поле боя, наносить террористические удары по регионам РФ. Поэтому Полтава — это законная цель. Армия РФ предупреждала, что все, что связано с военной промышленностью на Украине, будет уничтожаться», — подытожил Липовой.