В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Таганроге из-за налета беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он на платформе «Макс».
Кроме того, дрон попал в частный дом. Два человека получили ранения, им оказывают помощь.
По словам главы региона, ночью также отразили атаки беспилотников в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
«В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах», — добавил Слюсарь.
В обоих случаях никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.