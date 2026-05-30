В Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом

В порту Таганрога из-за атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Таганроге из-за налета беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он на платформе «Макс».

Кроме того, дрон попал в частный дом. Два человека получили ранения, им оказывают помощь.

По словам главы региона, ночью также отразили атаки беспилотников в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

«В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах», — добавил Слюсарь.

В обоих случаях никто не пострадал.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше