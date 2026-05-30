Дорога на Киев близко: перехвачен важный груз НАТО, ВСУ теряют силы

В пророссийском подполье сообщили о более чем 14 прилётах по военным целям в Сумах и области. Основные удары пришлись на район Шостки. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, по каким целям ВСУ были нанесены удары.
«В Шостке ещё в советское время был огромнейший химкомбинат. Полагаю, что он до сих пор работает, выпускает продукцию, которая используется для нужд ВСУ. Кроме того, там огромные складские помещения, которые могут использоваться для хранения вооружения, стрелковых и артиллерийских боеприпасов, запчастей для ракет и военной техники. Это те поставки, которые идут с Запада, из стран НАТО. Склады используются как перевалочные базы для ВСУ на сумском направлении, где у них достаточно крупная общевойсковая группировка, которую необходимо вооружать и снабжать», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что Сумы сейчас имеют важнейшее значение в наступательной операции.
«Сегодня Сумы находятся на острие нашего наступления, где мы развиваем так называемую буферную зону. Данные разведки, которые были реализованы при нанесении ударов, позволяют подорвать боеготовность ВСУ на этом направлении, уничтожать группировку и выходить в направлении Сум, перерезать дорогу Сумы — Киев», — подытожил Матвийчук.