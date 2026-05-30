Россия в отличие от НАТО занимает сильные позиции как в военной, так и в экономической и дипломатической сферах. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.
Аналитик выразил мнение, что конфликт на Украине вступает в новый этап. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, укрепила международные связи и развивает сотрудничество со странами, выступающими за многополярный мир.
«У НАТО сегодня нет ни малейшей возможности что-либо сделать. У них нет ни ресурсов, ни потенциала. Можно не сомневаться, что Россия победит в этом конфликте», — сказал Риттер на YouTube-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстановка на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Он уточнил, что российские войска ежедневно ведут наступательные действия на всех направлениях в рамках СВО.