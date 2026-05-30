Атака с моря, воздуха и земли: Россия сотрет Киев за одну ночь

У России есть все возможности для удара по Киеву в любой момент. Военный эксперт Кнутов раскрыл, какое оружие может быть применено и какими будут последствия. Читайте эксклюзивно на сайте aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все возможности для удара по Киеву в любой момент. Поэтому иностранным дипломатам «совершенно серьёзно и осознанно» предложили покинуть украинскую столицу.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru сказал, какое оружие может быть применено для удара по Киеву.

Удары от «Орешника» до «Гераней».

В эксклюзивном комментарии для aif.ru эксперт подчеркнул: арсенал средств поражения целей в Киеве практически полностью был применен ранее. Неиспользованным остается лишь ядерное оружие. Однако и то вооружение, которое применялось ранее, покрывает весь спектр задач по уничтожению военных объектов в украинской столице.

«В принципе, мы уже продемонстрировали те средства поражения, которые у нас есть, за исключением одного — ядерного. Остальные средства были задействованы. Это “Орешник”, баллистические ракеты, гиперзвуковые баллистические ракеты “Кинжал”, крылатые ракеты “Циркон”. Кроме того, можем также использовать ракеты морского базирования “Калибры” и, соответственно, ракеты воздушного базирования Х-101. И самое главное — это наши беспилотники “Герань”. Всё это было продемонстрировано, всё это действовало в комплексе, и эффективность этого удара была очень высокая», — заявил Кнутов.

Атака на Старобельск стала триггером: возмездие, парализовавшее режим.

Ночная атака на 24 мая, представленная Министерством обороны РФ как удар возмездия за Старобельск, показала всю мощь российского арсенала средств.

Для удара применялся широкий комбинированный инструментарий — от оперативно-тактических «Искандеров» и гиперзвуковых «Кинжалов» до «Цирконов», ракет морского и воздушного базирования, а также рои ударных беспилотников. Целями стали не просто военные объекты, а командные пункты управления армией, аэродромная инфраструктура и предприятия ВПК, пытающиеся реанимировать технику.

Военные эксперты охарактеризовали этот удар одним из самых мощных и эффективных.

Паника в бункере: письмо Трампу и мольбы о помощи.

Эффективность российского оружия традиционно измеряется не только последствиями прилетов, но и реакцией тех, кто сидит в административных кабинетах Киева. Кнутов обратил внимание, что буквально на следующий день после массированной атаки режим Зеленского перешел от требований к мольбам.

«Буквально на следующий день после комбинированной атаки Украина обратилась за экстренной помощью к странам Евросоюза и США с просьбой предоставить ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны, а Владимир Зеленский написал личное письмо Дональду Трампу с аналогичной просьбой», — напомнил эксперт.

Это признание того, что оборона Киева не выдерживает скоординированного натиска и нуждается в срочном латании дыр.

Тактика, летальная для Киева.

Кнутов отметил, что наличие самого арсенала — лишь половина дела. Гораздо важнее выстроенная тактика, превращающая атаку в неразрешимую для противника задачу с летальным исходом.

«Средства поражения есть у России. Вопрос только в выборе цели и тактике нанесения ударов, чтобы возможности ПВО противника были сведены к минимуму, а эффективность наших ударов оказалась максимальной», — резюмировал эксперт.

