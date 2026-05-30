Россиянам рассказали, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам произойдет 1 августа. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
«С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — отметила она.
Кроме того, Финогенова напомнила, что с 1 октября пенсию проиндексируют военным пенсионерам. Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок.