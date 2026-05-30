Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

Профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что это случится 1 августа.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам произойдет 1 августа. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

«С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — отметила она.

Кроме того, Финогенова напомнила, что с 1 октября пенсию проиндексируют военным пенсионерам. Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок.