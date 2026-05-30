Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае в этом году удастся обновить 20 км трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре. Это самый масштабный проект дорожного сезона. Помимо замены гравийного покрытия на асфальтобетонное, подрядчику предстоит выполнить ремонт трех мостов: через реки Понгдан, Мачтовая и Горная, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сейчас основные усилия рабочих сосредоточены на мосту через реку Понгдан. Работы практически завершены, строители в данный момент наращивают блоки парапета, параллельно ведутся работы по расчистке кюветов, ликвидации пучинистых участков и восстановлению дорожной одежды», — уточнили в краевом Минтрансе.
Кроме того, на данной трассе специалистами уже завершена установка 9 металлических гофрированных труб и ремонт 4 водопропускных труб, что позволит обеспечить надежный водоотвод и долговечность будущего дорожного полотна. Проведена полная расчистка полосы отвода, завершено бетонирование шкафных стенок — ключевых элементов сопряжения мостов с насыпью.
В Хабаровском крае обновят 20 км трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Трасса “Селихино — Николаевск-на-Амуре” — важнейшая дорога для жителей сел Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. По ней доставляются продукты питания, а с октября по май, когда заканчивается навигация на Амуре, это чуть ли не единственный способ добраться до Комсомольска-на-Амуре или Хабаровска. Ближайшие аэропорты расположены в Николаевске-на-Амуре и селе Богородском. Правительство региона понимает значимость данной трассы и регулярно приводит в порядок проблемные участки. В этом году капитальный ремонт дороги идет с 20 по 40 км. В следующем зайдем на участок с 40 по 60 км», — рассказали в краевом Минтрансе.
Трасса «Селихино — Николаевск-на-Амуре» — это один из крупнейших объектов дорожного сезона по объему вложений денежных средств. Финансирование составляет почти 1,5 млрд рублей.
Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дорожная сеть Хабаровского края становится более современной, безопасной и комфортной для всех участников движения. Полностью отремонтированный участок трассы «Селихино — Николаевск-на-Амуре» будет готов к сентябрю 2026 года. Всего в рамках президентского нацпроекта в Хабаровском крае в 2026 году будет отремонтировано свыше 140 км дорог на сумму более 4 млдр рублей.
