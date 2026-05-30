В Хабаровском крае обновят 20 км трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре

«Трасса “Селихино — Николаевск-на-Амуре” — важнейшая дорога для жителей сел Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. По ней доставляются продукты питания, а с октября по май, когда заканчивается навигация на Амуре, это чуть ли не единственный способ добраться до Комсомольска-на-Амуре или Хабаровска. Ближайшие аэропорты расположены в Николаевске-на-Амуре и селе Богородском. Правительство региона понимает значимость данной трассы и регулярно приводит в порядок проблемные участки. В этом году капитальный ремонт дороги идет с 20 по 40 км. В следующем зайдем на участок с 40 по 60 км», — рассказали в краевом Минтрансе.