Судьбу недостроенного ФОКа в Снеговой Пади обсудили с главой Владивостока

Один из главных вопросов — нехватка мест в школах и детских садах. Константин Шестаков заверил, что участок на улице Анны Щетининой под строительство школы сохраняется. Ее возведут за бюджетный счет, контракт на проектирование уже заключен. Новая школа рассчитана на 1100 учеников. А детский сад на той же улице, который муниципалитет выкупит у застройщика, практически достроен — туда пойдут 100 малышей. Глава также рассказал о развитии дорожной сети и изменениях на перекрестке Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская — Бородинская к концу года. Вопросы ветеранов СВО он взял под личный контроль.