Учёные Азии обсудили в Приморье защиту тигров и леопардов

Итоги совместного мониторинга популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра планируют представить 29 июля 2026 года — в Международный день тигра. Сейчас ядро мировой популяции дальневосточного леопарда находится на юго-западе Приморья и сопредельных территориях Китая. В начале 2000-х в дикой природе оставалось около 35 таких животных, однако благодаря системной охране численность удалось значительно увеличить.