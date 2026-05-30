Учёные Азии обсудили в Приморье защиту тигров и леопардов

В Приморье прошла международная конференция, посвящённая сохранению дальневосточного леопарда и амурского тигра. Учёные и экологи из России, Китая, Монголии и Южной Кореи обсудили развитие трансграничного резервата «Земля больших кошек» и обменялись опытом охраны редких животных.
Встреча состоялась на центральной усадьбе дирекции заповедников «Земля леопарда» в селе Барабаш. Участниками стали представители природоохранных организаций, научных институтов и государственных структур нескольких стран Азии. Среди них — специалисты Минприроды России, Центра «Амурский тигр», Монгольской академии наук и китайских природоохранных организаций.
Главной темой конференции стало сотрудничество России и Китая в сохранении популяции крупных кошек. Специалисты рассказали, как с 2011 года выстраивалось партнёрство между странами — от первых совместных инициатив до создания трансграничного резервата «Земля больших кошек» в 2024 году.
Особое внимание участники уделили системе фотомониторинга. Тигры и леопарды регулярно пересекают государственную границу, поэтому учёные двух стран обмениваются данными фотоловушек и совместно анализируют информацию. Такой подход помогает точнее оценивать численность животных и отслеживать их перемещение.
Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк отметил, что сохранение редких хищников невозможно без постоянного взаимодействия между странами. По его словам, опыт российско-китайского сотрудничества показывает, что совместная работа в науке, охране природы и экологическом просвещении даёт реальные результаты для всей экосистемы.
Итоги совместного мониторинга популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра планируют представить 29 июля 2026 года — в Международный день тигра. Сейчас ядро мировой популяции дальневосточного леопарда находится на юго-западе Приморья и сопредельных территориях Китая. В начале 2000-х в дикой природе оставалось около 35 таких животных, однако благодаря системной охране численность удалось значительно увеличить.