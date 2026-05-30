Ушел сразу за женой: как умер актер Поморцев из «Хрусталёв, машину!»

Виктор Поморцев родился 5 марта 1942 года. Является выпускником легендарного курса народного артиста СССР Василия Меркурьева в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Начинал карьеру в Пермском ТЮЗе, а с 1969 года навсегда связал судьбу со Ставропольским академическим театром драмы имени М. Ю. Лермонтова. Параллельно со службой на сцене он больше четверти века отдал педагогике — до 2010 года преподавал сценическую речь и мастерство актёра вокалистам в колледже искусств.