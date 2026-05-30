Ушел сразу за женой: как умер актер Поморцев из «Хрусталёв, машину!»

Ставрополь простился с артистом театра и кино Виктором Поморцевым. Актёр, известный по фильмам «Хрусталёв, машину!», «Трудно быть богом», «Ермак» и другим, скончался 27 мая на 85-м году жизни. Эта потеря стала двойным ударом для его окружения: всего за 21 день до собственной смерти Поморцев похоронил жену.
Утрата, которую актёр не перенёс.
Как рассказал коллега актёра, почётный деятель искусств Ставропольского края Владимир Лепа, супруга Виктора Константиновича ушла из жизни 6 мая.
«Думаю, Виктора Константиновича очень сильно подкосила смерть жены. Утверждать на сто процентов не могу, но семейная трагедия забирает много жизненных сил», — поделился Лепа.
В окружении Поморцева aif.ru рассказали, что Поморцев действительно тяжело переживал смерть супруги, и даже говорил, что больше не хочет без нее жить.
При этом еще в конце прошлого года ничто не предвещало беды. В канун Нового года профком театра навещал ветерана.
«Виктор Константинович был в прекрасном настроении, жизнь била ключом. Да, он, конечно, возможно, побаливал, все-таки возраст, но держался бодро. Прекрасно вроде бы себя чувствовал. По крайней мере, о болезни мне ничего неизвестно», — сказал Лепа.
Мастер сцены и наставник поколений.
Виктор Поморцев родился 5 марта 1942 года. Является выпускником легендарного курса народного артиста СССР Василия Меркурьева в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Начинал карьеру в Пермском ТЮЗе, а с 1969 года навсегда связал судьбу со Ставропольским академическим театром драмы имени М. Ю. Лермонтова. Параллельно со службой на сцене он больше четверти века отдал педагогике — до 2010 года преподавал сценическую речь и мастерство актёра вокалистам в колледже искусств.
Его бывшая ученица и коллега Татьяна Маслова поделилась с aif.ru тёплыми воспоминаниями: «Великолепный профессионал, он вёл у вокалистов сценическую речь, помогал в создании сценического образа. Виктор Константинович последние годы не работал у нас, но на отделении его помнят. Я его никогда не забуду».
Последние аплодисменты и путь на Игнатьевское кладбище.
Несмотря на выход на пенсию около восьми лет назад, Поморцев оставался легендой труппы в театре. Владимир Лепа особо выделил работу мэтра в гоголевском «Ревизоре». Даже эпизодические появления артиста становились украшением спектаклей. В фильмографии актёра, помимо культовых картин Алексея Германа («Хрусталёв, машину!», «Трудно быть богом»), остались «Камышовый рай», «Житие Александра Невского», «Призрак» и другие.
Церемония прощания состоялась 29 мая в ритуальном зале Судебно-медицинской экспертизы Ставрополя. Виктора Поморцева похоронили на Игнатьевском кладбище — теперь он покоится рядом с той, с кем не захотел разлучаться ни в жизни, ни в вечности.