От «Орешника» до «Гераней»: мощный арсенал РФ готов обрушиться на Киев

У РФ есть весь спектр вооружений для удара по Киеву — от «Орешника» до «Гераней», заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
После заявления секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что у России есть все возможности для удара по Киеву в любой момент, Кнутов подробно перечислил средства поражения, которые уже применяются для атак на столицу Украины.
«В принципе, мы уже продемонстрировали те средства поражения, которые у нас есть, за исключением одного — ядерного. Остальные средства были задействованы. Это “Орешник”, баллистические ракеты, гиперзвуковые баллистические ракеты “Кинжал”, крылатые ракеты “Циркон”. Кроме того, можем также использовать ракеты морского базирования “Калибры” и, соответственно, ракеты воздушного базирования Х-101. И самое главное — это наши беспилотники “Герань”. Всё это было продемонстрировано, всё это действовало в комплексе, и эффективность этого удара была очень высокая», — заявил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что высокая результативность подтверждается реакцией киевского режима. Буквально на следующий день после комбинированной атаки Украина обратилась за экстренной помощью к странам Евросоюза и США с просьбой предоставить ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны, а Владимир Зеленский написал личное письмо Дональду Трампу с аналогичной просьбой.
«Поэтому средства поражения есть. Вопрос только в выборе цели и тактике нанесения ударов, чтобы возможности ПВО противника были сведены к минимуму, а эффективность наших ударов оказалась максимальной», — резюмировал Кнутов.
Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск в ночь на 24 мая. Атаке подверглась в том числе украинская столица. Как уточнили в Минобороны РФ, российские военные ударили по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса республики. Кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер, “Кинжал” и “Циркон”, а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.