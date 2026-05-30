Дело замдиректора департамента МЧС Арабидзе связано с хищениями на гумпроектах

Дело замдиректора департамента международной деятельности МЧС России Ираклия Арабидзе связано с хищениями при реализации международных гуманитарных проектов ведомства. Об этом говорится в материалах суда.
В рамках этого же уголовного дела под следствием находится экс-заместитель генсека МОГО Андрей Кудинов. Дело в отношении него возбуждено по статье о мошенничестве, связанному с хищением средств федерального бюджета, выделенных на гумпроекты за рубежом.
В одно производство с делом Кудинова были объединены материалы в отношении Арабидзе, а также бывшего заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Вадима Хасенова и других фигурантов.
Ранее KP.RU сообщал, что суд арестовал по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главу департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Он заключен под стражу до 25 июля 2026 года.