Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело замдиректора департамента МЧС Арабидзе связано с хищениями на гумпроектах

В рамках дела о мошенничестве в МЧС объединены несколько уголовных эпизодов.

Источник: Комсомольская правда

Дело замдиректора департамента международной деятельности МЧС России Ираклия Арабидзе связано с хищениями при реализации международных гуманитарных проектов ведомства. Об этом говорится в материалах суда.

В рамках этого же уголовного дела под следствием находится экс-заместитель генсека МОГО Андрей Кудинов. Дело в отношении него возбуждено по статье о мошенничестве, связанному с хищением средств федерального бюджета, выделенных на гумпроекты за рубежом.

В одно производство с делом Кудинова были объединены материалы в отношении Арабидзе, а также бывшего заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Вадима Хасенова и других фигурантов.

Ранее KP.RU сообщал, что суд арестовал по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главу департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Он заключен под стражу до 25 июля 2026 года.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше