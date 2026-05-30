США ликвидировали лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов атаковали лодку, якобы участвующую в наркотрафике в Тихом океане, сообщает Южное командование Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара погибли три человека.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику. В ходе этой акции были убиты трое мужчин-наркотеррористов», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*

Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.

По информации CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.

В апреле военные Соединённых Штатов атаковали несколько катеров, якобы участвующих в наркотрафике в Тихом океане. По данным Пентагона, погибли несколько человек.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

