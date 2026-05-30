Врач Литвиненко сказал о последствиях операции, как у Долиной

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала об операции на позвоночнике, которую перенесла недавно. По словам 70‑летней певицы, причиной проблем со здоровьем стали нагрузки во время работы в театре.
В эксклюзивном комментарии aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, какими могут быть последствия подобного хирургического вмешательства. Он отметил, что в возрасте Долиной обычно возникают грыжи дисков, которые оперируют эндоскопически.
"После таких операций до 6−12 месяцев вообще не рекомендуют бег, прыжки. Если есть необходимость активных выступлений на сцене, то стоит пользоваться специальным корсетом, который будет поддерживать позвоночник.
Кроме того, у женщин старшего возраста очень часто развивается остеопороз. И в первую очередь он происходит именно вот в области позвоночника: то есть в самих телах позвонков вымывается кальций, косточки становятся хрупкими, начинают уменьшаться по высоте, возникает риск патологических переломов. Если на фоне такого остеопороза проводятся ещё вот такие операции, то эта ситуация ещё больше ухудшается.
Помимо послеоперационной реабилитации в этом случае требуется ещё коррекция гормонального уровня у женщины, назначаются препараты кальция, витамины, специальные препараты, которые укрепляют кости. Если всё сделано правильно, если всё хорошо, как правило, прогноз благоприятный. Но в таком возрасте часто бывает так, что даже когда проблема решена хирургическим путём, болевой синдром сохраняется длительное время, поэтому человеку периодически могут требоваться реабилитационные мероприятия", — сказал врач.
Собеседник издания особо подчеркнул важность соблюдения покоя в первые три месяца после операции.
"Как минимум первые три месяца после операции длительное нахождение в вертикальном положении не рекомендуется. Часть нагрузки распределяется на соседние позвонки, это может привести к тому, что в следующем году, например, может произойти смещение выше- или нижележащего позвонка — потребуется повторная операция.
После хирургического вмешательства, как у Долиной, нужно заниматься с инструктором лечебной физкультурой, плаванием, йогой, направить все усилия на восстановление мышечного корсета позвоночника, который будет поддерживать позвонки, спинной мозг, чтобы дальше ситуация не ухудшилась", — объяснил эксперт.
Ранее врач Литвиненко назвал предположительный диагноз Долиной.