Скончалась монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас, лауреат премии «Оскар»

Бывшая супруга американского режиссера Джорджа Лукаса Марсия Лукас, наиболее известная своей выдающейся работой киномонтажера, отмеченной премией «Оскар» за лучший монтаж в фильме «Звездные войны: Новая надежда», скончалась в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает портал TMZ.
— Представитель семьи сообщил TMZ, что Марсия скончалась в среду от метастатического рака. Нам сообщили, что она мирно ушла из жизни в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких, — пишет портал.
Помимо работы над оригинальными фильмами «Звездных войн», она также монтировала картины Мартина Скорсезе «Таксист», «Алиса здесь больше не живет» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк», за что получила номинацию на премию BAFTA.
После успеха «Звездных войн» она приостановила карьеру ради воспитания детей, но неофициально помогала мужу в работе над другими картинами, в том числе советовала, как логичнее завершить фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».