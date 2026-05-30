Самый дорогой тур по России куплен иностранцами: за что они заплатили больше миллиона рублей

Глава АТОР сообщила о покупке американцами самого дорогого тура по РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американские туристы купили тур по Золотому кольцу России за 15 тыс. долларов (около 1 млн 75 тыс. рублей). Это один из самых дорогих летних туров 2026 года. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию, — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за $15 тыс.», — передает слова главы АТОР Майи Ломидзе РИА Новости.

Она отметила, что доля туристов из США среди всех иностранных гостей, приезжающих в Россию, остается крайне незначительной.

В список «Золотого кольца России» входят 9 городов. Среди них — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Москва (в рамках обновленного национального маршрута).

KP.RU провел опрос, согласно данным которого в 2026 году треть (33%) россиян планируют отдыхать дома. При этом снизилось с 17% до 11% число тех, кто в отпуск не собирается.

Доля тех, кто предпочитает путешествовать по другим регионам России, второй год подряд держится на уровне 12%. Популярность Черноморского побережья выросла с 9% в 2025 году до 12% в 2026-м, а Крыма — с 8% до 9%.

В 2026 году заметен небольшой рост популярности Турции — с 2% до 3%. Аналогичную динамику показали и другие страны дальнего зарубежья: их доля также увеличилась с 2% до 3%. При этом спрос на поездки по странам бывшего СССР сохранился на уровне 2%.

По данным АТОР, летом российские туристы смогут улететь прямыми рейсами примерно в 31−32 страны, что на 25% меньше, чем в прошлом периоде. В ассоциации уточнили, что летний период в расписании не будет рейсов на Кубу и в Венесуэлу.

Напомним, что накануне несколько отечественных авиаперевозчиков начали менять правила провоза пауэрбанков на борту. Теперь авиапассажиры не могут брать с собой на борт более двух зарядных устройств. Запрещено также хранить устройства на полках багажа, под креслами и заряжать с помощью пауэрбанков гаджеты во время полета.

