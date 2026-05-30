Волна жары побила рекорды сразу в нескольких странах Европы

В Великобритании, Франции и Ирландии зафиксированы новые температурные максимумы.

Источник: Аргументы и факты

Сразу в нескольких государствах Европы зафиксированы новые температурные максимумы, сообщает издание The Guardian.

В частности, в Великобритании 17 мая было зарегистрировано 35,1°C в районе Кью-Гарденс в Лондоне, что стало новым майским рекордом.

Ранее, 16 мая, в столице Великобритании был установлен показатель в 34,8°C, который превзошел предыдущее значение 32,8°C, сохранявшееся с 1922 года и повторенное в 1944-м.

Аналогичные случаи превышения температурных рекордов фиксировались во Франции и Ирландии.

Ранее также сообщалось, что из-за аномальной жары в Испании погибли 36 человек.