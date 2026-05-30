В РФ могут пересмотреть минимальные требования к авто для автошкол

Согласно техническим требованиям все ТС в автошколах должны быть оснащены дополнительными педалями (привод сцепления и тормоза), а также дополнительным салонным зеркалом заднего вида, чтобы автоинструктор полностью контролировал дорожную обстановку. На крыше (или кузове) должен быть установлен треугольный знак «Учебное транспортное средство». Транспортное средство должно строго соответствовать заявленной категории обучения по массе, габаритам и типу трансмиссии. Все изменения конструкции ТС должны официально зарегистрированы в ГИБДД. Также автомобиль должен иметь действующий техосмотр, а автошкола должна иметь заключение ГИБДД о соответствии своей учебно-материальной базы.