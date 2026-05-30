В РФ могут пересмотреть минимальные требования к авто для автошкол

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. МВД России займется проработкой вопроса о пересмотре и дополнении минимальных требований к транспортным средствам, используемым для приема экзаменов на водительские права. Такое положение содержится в утвержденной правительством РФ стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.
Сейчас транспортные средства (ТС) для обучения в автошколах должны отвечать минимальным требованиям правил дорожного движения. Эти требования делятся на три категории: технические требования, требования к соответствию категорий и регистрационные и документарные требования.
Согласно техническим требованиям все ТС в автошколах должны быть оснащены дополнительными педалями (привод сцепления и тормоза), а также дополнительным салонным зеркалом заднего вида, чтобы автоинструктор полностью контролировал дорожную обстановку. На крыше (или кузове) должен быть установлен треугольный знак «Учебное транспортное средство». Транспортное средство должно строго соответствовать заявленной категории обучения по массе, габаритам и типу трансмиссии. Все изменения конструкции ТС должны официально зарегистрированы в ГИБДД. Также автомобиль должен иметь действующий техосмотр, а автошкола должна иметь заключение ГИБДД о соответствии своей учебно-материальной базы.
МВД должно проработать вопрос о пересмотре и доработке всех этих требований к 2027 году. По итогам проделанной работы исполнители представят доклад в правительство РФ.