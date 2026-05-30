Опубликована программа юбилейного велопробега «Дорога Минина»

Старт XX Открытого велопробега «Дорога Минина» состоится на пл. Кузьмы Минина в г. Балахне 31 мая в 9:30. Об этом сообщает Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация «Петровский союз».
В этом году велопробег посвящается 410-летию со дня кончины Кузьмы Минина.
Под девизом «20 лет вместе!» участники проедут по маршруту «От Минина к Пожарскому» из г. Балахны в с. Юрино, где посетят церковь во имя Казанской иконы Божией Матери (построена в XVII веке князем Дмитрием Пожарским в память о подвиге нижегородского ополчения).
С 10:00 до 10:40 движение пройдет по маршруту: пл. Минина — пр. Дзержинского — д. Большие Могильцы. С 10:40 до 12:05 — по маршруту д. Большие Могильцы — д. Истомино — с. Конево — с. Юрино. С 12:05 до 12:45 пройдет памятное мероприятие в с. Юрино. До 15:10 здесь будет привал.
С 15:10 до 16:20 участники проедут ж/д пл. Правдинск.
В Балахне участники возложат цветы к памятнику Кузьме Минину, а в с. Юрино ударят в Колокол Памяти.
Общая протяжённость маршрута велопробега составит 70 км.
