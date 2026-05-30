Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуированных из-за паводка детей с севера Иркутской области вернули домой

Школьников, эвакуированных в паводок с севера Иркутской области, вернули домой.

В образовательном центре завершилась профильная смена для детей из Катангского района, которых 8 мая срочно эвакуировали из-за паводка на реке Нижняя Тунгуска из сёл Подволошино и Преображенка в Ангарск. Об этом сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Все это время 24 школьника с 1 по 10 класс проживали в одном из корпусов образовательного центра. Для ребят организовали питание и подготовили культурно-образовательную программу», — прокомментировал глава региона Игорь Кобзев.

В образовательном центре для школьников создали комфортные условия, организовали питание и подготовили культурно-образовательную программу: увлекательные уроки, спортивные игры и интеллектуальные конкурсы. Ребята осваивали хореографию, узнавали о беспилотниках и учились правилам личной безопасности, в том числе в интернете.

Ранее сообщалось, что в пик паводка 14 мая в Катангском районе было подтоплено 24 дома и 104 приусадебных участка. Этот район находится на севере области, и добраться туда можно только авиатранспортом.