Эвакуированных из-за паводка детей с севера Иркутской области вернули домой

В образовательном центре завершилась профильная смена для детей из Катангского района, которых 8 мая срочно эвакуировали из-за паводка на реке Нижняя Тунгуска из сёл Подволошино и Преображенка в Ангарск. Об этом сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области.