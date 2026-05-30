Россиянам перечислили насекомых, которые могут переносить опасные инфекции

Обитающие на территории России иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты способны переносить ряд опасных для человека инфекций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Основными переносчиками инфекций в стране являются иксодовые клещи. Чаще всего они распространяют болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Помимо этого, они могут быть носителями гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза и боррелиоза Миямото.
Определенную эпидемиологическую угрозу представляют и комары. Некоторые виды способны переносить малярию, паразитарные инфекции и вирус лихорадки Западного Нила. Блохи могут передавать возбудителей чумы, туляремии и псевдотуберкулеза.
Платяные и головные вши являются известными переносчиками сыпного и возвратного тифа. Слепни, мошки и москиты могут быть разносчиками сибирской язвы, туляремии, паразитарных заболеваний и ряда возбудителей кишечных инфекций.
