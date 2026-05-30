В Хабаровском крае раскрыли убийство, совершенное 31 год назад

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве, передает пресс-служба регионального СУ СК.
Преступление было совершено в феврале 1995 года в поселке Де-Кастри. По версии правоохранителей, двое местных жителей приехали к дому своего знакомого для расправы над ним. Причиной стал произошедший ранее конфликт.
Выманив мужчину из дома, обвиняемый выстрелил в него из огнестрельного оружия. Второй участник преступления удерживал сестру погибшего, пытавшуюся помешать злоумышленникам.
Фигурантов объявили в розыск, однако они сумели скрыться. В связи с этим следствие по делу было приостановлено.
В 2026 году аналитическая группа вновь изучила имеющиеся материалы, провела повторные допросы, нашла новых свидетелей. В результате удалось установить местонахождение одного из фигурантов. Оказалось, что все это время он проживал в соседнем регионе, скрываясь от правоохранителей. Мужчину задержали и поместили под стражу.
Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении второго участника преступления прекращено в связи с его смертью.