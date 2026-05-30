Наркотики и отказ от пробы: футболист Стерлинг попал под уголовку

Как уточняет портал «Чемпионат» со ссылкой на данные полиции графства Гэмпшир, авария произошла в четверг, 28 мая, около 9 часов утра на южном направлении автомагистрали M3 в районе развязки Минли. В настоящее время Стерлинг выступает за нидерландский «Фейеноорд», куда перешел на правах свободного агента в феврале этого года после расторжения контракта с лондонским «Челси». По информации источника из окружения футболиста, инциденту мог предшествовать глубокий психологический кризис, вызванный потерей места в национальной сборной и уходом из топ-клубов.