Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наркотики и отказ от пробы: футболист Стерлинг попал под уголовку

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на юге Великобритании.

Как сообщает издание The Sun, 31-летний спортсмен не справился с управлением и врезался на своем Lamborghini в ограждение на трассе M3. После аварии полицейские задержали футболиста. Ему вменяют вождение под воздействием запрещенных веществ, опасное вождение, хранение наркотиков класса С и отказ от медицинского освидетельствования.

После дачи показаний Стерлинг был отпущен под залог до завершения расследования. В аварии, по предварительным данным, не пострадали другие участники движения, сам футболист также не получил травм.

Стерлинг — воспитанник «Ливерпуля», также выступал за «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». В составе «горожан» он четырежды становился чемпионом Англии. За национальную сборную он провел 82 матча и забил 20 голов, дойдя до финала чемпионата Европы.

Как уточняет портал «Чемпионат» со ссылкой на данные полиции графства Гэмпшир, авария произошла в четверг, 28 мая, около 9 часов утра на южном направлении автомагистрали M3 в районе развязки Минли. В настоящее время Стерлинг выступает за нидерландский «Фейеноорд», куда перешел на правах свободного агента в феврале этого года после расторжения контракта с лондонским «Челси». По информации источника из окружения футболиста, инциденту мог предшествовать глубокий психологический кризис, вызванный потерей места в национальной сборной и уходом из топ-клубов.

Читайте также: Спасены кошки, запертые в квартире после смерти владельца.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.