Наркотики и отказ от пробы: футболист Стерлинг попал под уголовку

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на юге Великобритании.
Как сообщает издание The Sun, 31-летний спортсмен не справился с управлением и врезался на своем Lamborghini в ограждение на трассе M3. После аварии полицейские задержали футболиста. Ему вменяют вождение под воздействием запрещенных веществ, опасное вождение, хранение наркотиков класса С и отказ от медицинского освидетельствования.
После дачи показаний Стерлинг был отпущен под залог до завершения расследования. В аварии, по предварительным данным, не пострадали другие участники движения, сам футболист также не получил травм.
Стерлинг — воспитанник «Ливерпуля», также выступал за «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». В составе «горожан» он четырежды становился чемпионом Англии. За национальную сборную он провел 82 матча и забил 20 голов, дойдя до финала чемпионата Европы.
Как уточняет портал «Чемпионат» со ссылкой на данные полиции графства Гэмпшир, авария произошла в четверг, 28 мая, около 9 часов утра на южном направлении автомагистрали M3 в районе развязки Минли. В настоящее время Стерлинг выступает за нидерландский «Фейеноорд», куда перешел на правах свободного агента в феврале этого года после расторжения контракта с лондонским «Челси». По информации источника из окружения футболиста, инциденту мог предшествовать глубокий психологический кризис, вызванный потерей места в национальной сборной и уходом из топ-клубов.
