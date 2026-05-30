Неделя возмездия: все порты и базы Украины тряслись и горели за атаки РФ

Силы ПВО в ночь на 29 мая уничтожили 208 украинских беспилотников. Главный удар пришелся на Ростовскую область — туда двигалось более 80 БПЛА. Волгоградская область потеряла двух человек погибшими, один пострадал. В Ярославской области беспилотники попали в промышленные объекты хранения топлива. Еще одна цель ВСУ — морской порт в Темрюке, Краснодарский край.