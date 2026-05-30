Неделя возмездия: все порты и базы Украины тряслись и горели за атаки РФ

Силы ПВО в ночь на 29 мая уничтожили 208 украинских беспилотников. Главный удар пришелся на Ростовскую область — туда двигалось более 80 БПЛА. Волгоградская область потеряла двух человек погибшими, один пострадал. В Ярославской области беспилотники попали в промышленные объекты хранения топлива. Еще одна цель ВСУ — морской порт в Темрюке, Краснодарский край.
Армия РФ не оставила эти атаки без ответа и практически в тот же момент ударила по военным целям врага.
Откуда летели дроны.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru сразу указал, где базировались операторы дронов.
«Дроны могли лететь с территории Одесской и Николаевской областей, места уже зафиксированы», — отметил Липовой. Именно из этого черноморского района, по словам генерала, ВСУ пытаются повредить российские логистические центры и портовые структуры.
Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл, какие именно аппараты долетели до Волгограда и Ярославля. «Дроны запускают с Украины, это могли быть FP-1, FP-2, “Лютые” или немецкий реактивный “Барс”», — сообщил aif.ru Кнутов.
Дальность таких беспилотников достигает от 800 до 1500 километров. Противник постоянно обновляет конструкции, пытаясь обойти нашу оборону.
Ответный удар не заставил ждать.
ВСУ сознательно целятся в гражданскую инфраструктуру. Реакция Москвы будет незамедлительной и точечной.
«На территории Одесской и Николаевской области места эти зафиксированы, по ним будет нанесён в ближайшее время ответный удар», — подчеркнул Липовой.
Генерал напомнил, что армия РФ неоднократно предупреждала о законности ударов по военным объектам: «Всё, что связано с военной промышленностью, является нашей законной целью».
«Искандеры» прилетели за инструкторами и складами.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по Полтаве 29 мая, после которых в город съехалось огромное количество машин скорой помощи. Атака была выполнена двумя баллистическими ракетами «Искандер-М».
«Полтава является крупным промышленным центром, который работает на нужды ВСУ. Там есть ряд заводов, которые работают на оборонную промышленность», — подчеркнул Липовой.
Генерал добавил, что в городе находятся учебные центры, где под контролем иностранных специалистов готовят украинских военных.
«Там большое количество обучающихся и иностранных инструкторов, которые учат убивать на поле боя, наносить террористические удары по регионам РФ. Поэтому Полтава — это законная цель. Армия РФ предупреждала, что всё, что связано с военной промышленностью на Украине, будет уничтожаться», — подытожил генерал.
Неделя возмездия: порты и авиабазы горят.
С 23 по 29 мая ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов. По данным Минобороны, поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Разбиты авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА. Удары наносились также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Сразу после атаки на Ярославль и Волгоград взрывы зазвучали в Полтаве, Днепропетровске, Одесской и Сумской областях. Под Одессой, в частности, повреждена портовая инфраструктура — именно та, откуда, как неоднократно отмечали эксперты, могут запускаться беспилотники.