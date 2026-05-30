Спасатели МЧС напомнили новосибирским грибникам правила перед походом в лес

МЧС России обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности во время прогулок в лесу в весенне-летний период. Перед выходом нужно сообщить родным, куда идешь и по какому маршруту. Если что-то пойдет не так, это сильно упростит поиски. Спасатели советуют выбирать знакомые тропы и не отклоняться от пути, особенно если местность не слишком знакома. Одежду рекомендуют надевать яркую: красная кепка или желтый жилет позволят быстрее заметить человека среди деревьев.