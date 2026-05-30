Спасатели МЧС напомнили новосибирским грибникам правила перед походом в лес

С наступлением лета жители Новосибирской области все чаще отправляются в леса, чтобы ощутить свежесть зелени, насладиться пением птиц и отдохнуть от городской суеты. Однако, увлекаясь отдыхом, многие забывают о правилах безопасности, из-за чего спасателям порой приходится организовывать поиски заблудившихся.
МЧС России обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности во время прогулок в лесу в весенне-летний период. Перед выходом нужно сообщить родным, куда идешь и по какому маршруту. Если что-то пойдет не так, это сильно упростит поиски. Спасатели советуют выбирать знакомые тропы и не отклоняться от пути, особенно если местность не слишком знакома. Одежду рекомендуют надевать яркую: красная кепка или желтый жилет позволят быстрее заметить человека среди деревьев.
В ведомстве также просят обращать внимание на ориентиры: большие камни, необычные деревья, вышки или линии электропередачи. Периодически стоит разворачиваться на 180 градусов, чтобы запомнить, как выглядит путь назад. Обязательно нужно посмотреть прогноз погоды. При шквалистом ветре, ливне или грозе от похода лучше воздержаться: непогода усложняет передвижение и может привести к травмам.
С собой необходимо взять заряженный телефон, чтобы вызвать спасателей по номеру 112, портативный аккумулятор, небольшой запас воды и еды, спички в непромокаемой упаковке, фонарик, компас или навигатор, дезинфицирующее средство и по возможности сигнальную ракетницу.
Если знакомый ушел в лес и не выходит на связь, в МЧС призывают сразу обращаться в полицию. Сотрудники организуют поиски и свяжутся с МЧС России и добровольческими отрядами. Быстрая реакция и четкие действия значительно повышают шансы на благополучный исход. Спасатели просят беречь себя и близких и соблюдать правила безопасности в природной среде.