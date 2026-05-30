«Такого не было даже в ковид»: с начала 2026 года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда

С начала 2026 года в России не открылся ни один новый иностранный бренд — это антирекорд, даже в период локдауна 2020 года таких показателей не было, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании CORE.XP.
За пять месяцев 2025 года вышло минимум 9 брендов (включая испанскую Pdpaola и итальянскую Kappa), а всего за 2025 год — 12 против 24 годом ранее.
Другие консультанты также не фиксируют новых выходов в I квартале 2026-го, исключение — австрийский производитель экипировки Zanier (через «Спортмастер»), но это лишь ограниченная дистрибуция.
Причины: макроэкономический фон, снижение потребительской уверенности (до −12%), падение трафика ТЦ (на 2% за январь—апрель 2026 г. и на 25−26% ниже докризисного 2019 г.), а также нарушение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке (рост стоимости доставки на 30−50%). Исключение — корейская косметика, до конца года ожидается еще около 10 новых бьюти-брендов.
Российский рынок сильно изменился: освободившиеся ниши заняли локальные марки и игроки из дружественных стран. При этом с начала 2026 года Россию покинули не менее семи международных брендов (турецкие Les Benjamins, Karaca Home и др.). Оставшиеся иностранные компании развиваются осторожно — через маркетплейсы и дистрибуторов. До конца года прогнозируют выход не более 10 новых зарубежных брендов.