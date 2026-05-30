В РФ предложили пополнить «Белый список»: вот о чем речь

Депутат ГД Сергей Миронов выступил с предложением включить медицинские интернет-порталы в «Белый список».
«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о выработке дополнительных критериев отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, подлежащим включению в белые списки при введении ограничений мобильного интернета», — рассказал глава СРЗП для РИА Новости.
Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении агентства.
Миронов пояснил, имеются в виду сервисы для людей, нуждающихся в непрерывном дистанционном мониторинге здоровья.
По мнению депутата, нужно определить особые правила для медицинских и социально значимых онлайн-сервисов. Подобные сервисы должны продолжать работать даже при проблемах с мобильным интернетом.
