В Приморье курьеры стали самой востребованной специальностью

Наиболее востребованными специалистами логистической отрасли остаются водители и экспедиторы — на них приходится 21% всех вакансий в сфере. Доля предложений для курьеров и почтальонов составляет 20%, для кладовщиков и приёмщиков товаров — 15%. Ещё 13% вакансий размещено для менеджеров по логистике, специалистов по внешнеэкономической деятельности и начальников транспортных отделов. Около 10% предложений приходится на машинистов.