В Приморье курьеры стали самой востребованной специальностью

В Приморском крае за год в два раза вырос спрос на курьеров. По данным аналитиков hh.ru, логистика остаётся одной из самых востребованных сфер на региональном рынке труда и входит в пятёрку лидеров по количеству вакансий.
Сейчас на логистическую отрасль приходится около 15% всех предложений о работе в Приморье. Рост онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают стимулировать компании к активному найму сотрудников — от работников складов до специалистов по доставке заказов.
По итогам первого квартала 2026 года количество вакансий для курьеров и почтальонов в регионе увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее востребованными специалистами логистической отрасли остаются водители и экспедиторы — на них приходится 21% всех вакансий в сфере. Доля предложений для курьеров и почтальонов составляет 20%, для кладовщиков и приёмщиков товаров — 15%. Ещё 13% вакансий размещено для менеджеров по логистике, специалистов по внешнеэкономической деятельности и начальников транспортных отделов. Около 10% предложений приходится на машинистов.
Самые высокие зарплатные предложения работодатели делают курьерам и почтальонам. Медианная зарплата в этой категории достигла 188,2 тысячи рублей. На втором месте по уровню дохода находятся руководители логистических отделов с медианной зарплатой 170 тысяч рублей.
Машинистам работодатели готовы платить в среднем 147,3 тысячи рублей. Водители и экспедиторы могут рассчитывать на 119,6 тысячи рублей, а менеджеры по логистике и ВЭД — на 104,9 тысячи рублей.
Медианная зарплата начальников складов составляет 104 тысячи рублей. Кладовщикам и приёмщикам товаров предлагают в среднем 80,2 тысячи рублей, упаковщикам и комплектовщикам — 78,4 тысячи, грузчикам — 73,5 тысячи, диспетчерам — 65,4 тысячи рублей.