Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали пять человек

Госавтоинспекция Хабаровского края подвела итоги 29 мая на дорогах региона.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили пять человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди зафиксированных аварий — три столкновения, один наезд на препятствие и один наезд на пешехода. Погибших, к счастью, нет. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 358 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 15 водителей. Пятеро из них попались в Хабаровске. Нетрезвые водители привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За непредоставление преимущества пешеходам на переходах к ответственности привлекли 36 водителей. Пятнадцать из этих нарушений зафиксированы в краевой столице. Сами пешеходы также нарушали правила — 12 человек привлечены по статье 12.29 КоАП РФ, двое из них в Хабаровске.

Кроме того, выявлены 16 водителей, не имеющих или лишённых права управления транспортными средствами. Четыре таких случая произошли в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru