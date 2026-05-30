Особая операция: в Сумах погребен отряд бивших по РФ операторов БПЛА

Более 14 прилётов по военным объектам зафиксировали в Сумах и области, сообщили в пророссийском подполье. В Шостке дронами «Герань/Гербера» были уничтожены пункты управления операторов дронов ВСУ и склады с беспилотниками, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Наши военные засекли запуски дронов со стороны Шостки в направлении Белгородской и Курской областей. Пункты управления операторов дронов ВСУ были вычислены, по ним, в том числе, могли быть нанесены удары во время атаки минувшей ночью. Также могли бить по складам с беспилотниками и деталями к ним», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что сумское направление имеет большое значение. ВС РФ ведут работу по подрыву боеготовности ВСУ, уничтожению украинской военной группировки с дальнейшим выходом на Сумы и перерезанием дороги Сумы — Киев.