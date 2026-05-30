Хегсет: Трамп готов проявить терпение в вопросе сделки с Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном, заявил министр войны США Пит Хегсет.
«Трамп хотел, чтобы я подчеркнул, как он терпелив, предпринимая эти исторические усилия», — сказал он в ходе выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Хегсет отметил, что разговаривал с Трампом «утром».
Кроме того, Хегсет утверждает, что Соединённые Штаты «сочтут хорошей любую сделку с Ираном».
«Любая сделка будет хорошей, отличной. И президент США Дональд Трамп проявляет терпение на пути к достижению этого», — заявил он.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам Трампа, он примет окончательное решение по ситуации с Ираном.
По данным Axios, переговорщики Соединённых Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу без взимания платы и разминирование его вод за 30 дней.