«Внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование конфликта, который Запад не выиграл за добрых четыре года и в котором у него нет перспектив победить», — говорится в материале.
Издание уточняет, что руководство ЕС, несмотря на внутренние споры, продолжает занимать жесткую позицию в отношении Москвы и выдвигать условия, которые могут затруднить начало переговорного процесса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа совершает самую большую глупость, отказываясь от любого диалога с Россией. По его словам, невозможно решать какие-либо проблемы, когда стороны не ведут диалог.
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше