В Хабаровске полиция по видео разыскивает мотоциклистов, устроивших ночные гонки на Пионерской

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл в ночное время на улице Пионерской. На видеозаписи видно, как колонна мототранспорта движется с явным превышением скорости и неоднократно допускает нарушения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции городской полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личности участников заезда. В дальнейшем все они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.