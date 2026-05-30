В Хабаровске полиция по видео разыскивает мотоциклистов, устроивших ночные гонки на Пионерской

В Хабаровске сотрудники полиции начали розыск группы мотоциклистов, грубо нарушивших Правила дорожного движения. Их опасные маневры попали на видеозапись, которая была выявлена во время мониторинга информационного пространства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл в ночное время на улице Пионерской. На видеозаписи видно, как колонна мототранспорта движется с явным превышением скорости и неоднократно допускает нарушения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции городской полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личности участников заезда. В дальнейшем все они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В Госавтоинспекции напомнили, что с наступлением теплого сезона количество аварий с участием мототехники традиционно возрастает. Управление двухколёсным транспортом требует неукоснительного соблюдения скоростного режима, правил маневрирования и использования защитной экипировки. За грубые правонарушения, такие как выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и создание аварийных ситуаций, предусмотрены крупные штрафы и лишение права управления. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, сообщить в дежурную часть.
