Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске появится новый бронзовый суслик-педагог

В Красноярске 1 июня появится новый суслик.

Источник: Комсомольская правда

1 июня у красноярского Детского дома-лицея имени Х. М. Совмена появится новый бронзовый суслик-педагог. Скульптор Андрей Кошелев рассказал, что фигурка получится крупнее предыдущих, а вся композиция будет включать нескольких персонажей. Решение установить суслика педагога связано с важностью профессии, объединяющей в себе роли воспитателя, учителя и профессора.

Открытие скульптуры пройдет в 13:00. Приглашают всех желающих. Вход на территорию — через центральные ворота.

Напомним, что в Красноярске установлены 20 бронзовых сусликов. Первого зверька по прозвищу Крас разместили летом 2025 года на Центральной набережной.