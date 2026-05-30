В Красноярске появится новый бронзовый суслик-педагог

1 июня у красноярского Детского дома-лицея имени Х. М. Совмена появится новый бронзовый суслик-педагог. Скульптор Андрей Кошелев рассказал, что фигурка получится крупнее предыдущих, а вся композиция будет включать нескольких персонажей. Решение установить суслика педагога связано с важностью профессии, объединяющей в себе роли воспитателя, учителя и профессора.