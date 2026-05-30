В России призвали пересмотреть минимальные требования к авто для автошкол

МВД РФ должно проработать вопрос об изменении и дополнении минимальных требований к автомобилям для сдачи экзаменов на права. Это следует из утвержденной правительством стратегии, с текстом которой ознакомилось ТАСС.
По правилам, учебные машины в автошколах должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак «Учебное транспортное средство», а сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач.
Все доработки нужно регистрировать в ГИБДД, кроме того, автомобиль должен проходить техосмотр, а сама автошкола — иметь положительное заключение ГИБДД о своей учебной базе.
К 2027 году МВД предстоит пересмотреть и доработать действующие требования. Результаты работы будут представлены в виде доклада в правительство России.
Напомним, что в мае в РФ утвердили новый порядок проведения экзаменов на водительские права.