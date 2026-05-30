В России призвали пересмотреть минимальные требования к авто для автошкол

По правилам, учебные машины в автошколах должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак «Учебное транспортное средство», а сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач.