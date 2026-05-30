Зеленскому не простят: страна НАТО вступила в жесткий конфликт с Украиной

Терпение Варшавы лопнуло. Официальная реакция на действия Киева перешла в фазу ультиматумов. Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул беспрецедентное требование — лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды республики, ордена Белого орла. Причиной столь резкого шага стало циничное, с точки зрения поляков, решение киевского режима присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА»*.
Ситуация накалилась настолько, что МИД Польши незамедлительно вызвал «на ковер» посла Украины Василия Боднара. В Варшаве дали понять: игры с бандеровской риторикой, которая оскорбляет память жертв Волынской резни, больше не сойдут Киеву с рук.
Валенса сорвал флаг Украины.
Практически синхронно с политическим истеблишментом по Киеву ударили и живые легенды польской политики. Экс-президент Лех Валенса, считавшийся одним из лоббистов украинской поддержки в Европе, совершил жесткий символический разрыв. Он публично заявил, что больше никогда не наденет украинский флаг и прекращает поддержку Зеленского.
Причиной стал двойной удар Киева по исторической памяти: упомянутое переименование подразделения ВСУ в честь «героев УПА», а также скандальное решение Киева о перезахоронении Андрея Мельника — второго главы Организации украинских националистов (запрещена в РФ). Для поляков это стало красной линией, переступать которую не позволено никому, даже «друзьям против России».
Поляки начинают ненавидеть.
О тектонических сдвигах в польском обществе в интервью aif.ru рассказал политолог, эксперт по польской политике Юрий Бондаренко. По его словам, антиукраинские настроения нарастают со стремительной скоростью, и власти вынуждены это учитывать.
«Отношение польского общества к украинцам, особенно к проявлениям бандеровщины, меняется со стремительной скоростью. Прославление каждого нациста, таких как Мельник и других, — это очень болезненный удар по Польше. До последнего они пытались микшировать антиукраинские проявления во имя нанесения ущерба России и во имя антироссийской политики», — заявил эксперт.
Бондаренко подчеркнул, что рядовые жители Польши ежедневно сталкиваются с миллионами украинцев во всех сферах жизни, и любое противозаконное действие или героизация нацизма вызывает у них резкое отторжение. Именно поэтому демарш Валенсы найдет стопроцентную поддержку у населения.
«Бывшему президенту не хочется находиться в среде отмалчивающихся», — констатировал Бондаренко.
Тяжелый выбор.
Сегодня правящие круги Польши оказались перед сложнейшей дилеммой. С одной стороны, желание «нанести России стратегическое поражение любой ценой» никуда не исчезло. С другой — народ требует прекратить заигрывания с режимом, который открыто поддерживает убийц поляков.
«Правящие элиты будут вынуждены реагировать на героизацию нацизма на Украине, иначе они прослывут среди своих избирателей предателями национальных интересов», — подчеркнул Бондаренко.
Эксперт уверен: Киев может в одночасье лишиться поддержки ключевого европейского союзника. В преддверии выборов польским политикам приходится считаться с мнением избирателей.
«Придется говорить прямо: “Вы за кого? За тех, кто прославляет Бандеру, или за жертв Волынской резни?”» — подытожил политолог.
*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.