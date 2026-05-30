В Ужурский округ направят 11 врачей и новую машину скорой помощи

На встрече с жителями, которой губернатор Красноярского края Михаил Котюков завершил рабочий визит в Ужурский округ, представители регионального минздрава рассказали о решении кадрового вопроса и планах модернизации. В обсуждении также участвовали глава территории Константин Зарецкий, руководители краевых министерств и депутаты. Многие вопросы касались обновления оборудования, автопарка скорой помощи и кадрового дефицита в медицине. Представители минздрава сообщили, что в этом году в Ужур переедут 11 врачей, а в ближайшее время в округ поступит новая машина скорой помощи. Ремонт паллиативного отделения в местной больнице временно ограничил его работу, на этот период пациентов направляют в Назарово. Губернатор поручил министерствам сельского хозяйства, строительства и ЖКХ взять на контроль ремонт улиц, поврежденных тяжелой техникой. По вопросу ремонта школы № 3 Зарецкий сообщил, что проектная документация готова, и округ подаст заявку на федеральный конкурс. Ведомства взяли в работу вопросы водоснабжения, капремонта жилья, обеспечения транспортом спортивных школ и вывоза мусора. Михаил Котюков отметил положительную динамику по прошлым поручениям (ремонт объезда, строительство школы искусств) и развитие социального партнерства, подчеркнув, что все поставленные жителями вопросы будут решены совместно с правительством края.