Российское посольство сообщило о планах Норвегии по размещению РСЗО у границ РФ

Норвегия планирует разместить на севере страны ударные вооружения и нацелить их на Кольский полуостров. Об этом в субботу, 30 мая, заявили в российском посольстве в Осло.

По данным дипмиссии, речь идет, в частности, о южнокорейских реактивных системах залпового огня (РСЗО) дальностью до 500 километров, которые будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове.

— Норвегия также планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров, которые будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В январе норвежские военные разослали гражданам тысячи писем, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с Россией.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере официально сообщил о вступлении страны в систему французского ядерного сдерживания. 27 мая Стере отправился в Париж для подписания оборонного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам премьера, ядерное оружие не будет размещено на норвежской территории в мирное время.