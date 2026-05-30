В Таганроге 30 мая в результате атаки дронов пострадали два человека

В Таганроге 30 мая в результате атаки дронов ранения получили два мирных жителя. Глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале уточнила, что мужчина и женщина пострадали при попадании БПЛА в частный дом, оба госпитализированы.
В момент прилета вражеского дрона они находились в своем частном доме.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в порту Таганрога произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания, а в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков загорелась газовая труба в доме.
