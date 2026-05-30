Болезнь после скандала с квартирой: врач рассказал об операции Долиной

Новость о проблемах со здоровьем Ларисы Долиной заставила поволноваться её поклонников. 70‑летняя народная артистка России в беседе с журналистами подтвердила информацию о перенесённой операции на позвоночнике, не уточняя конкретный диагноз, но дала понять, что нагрузки, связанные с работой в театре, не прошли для организма бесследно.
Пока концертный график звезды временно поставлен на паузу, а возвращение к активной творческой деятельности ожидается не раньше конца июля. О том, с какой проблемой могла столкнуться артистка и что её ждёт дальше, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru спортивный врач и ортопед Андрей Литвиненко.
Что скрывается за кулисами диагноза.
Точный диагноз Ларисы Александровны остаётся врачебной тайной, однако спортивный врач и ортопед Андрей Литвиненко в эксклюзивном комментарии aif.ru подробно объяснил, с чем обычно сталкиваются пациенты такого возраста. Специалист, основываясь на клинической практике, рассказал о наиболее частой патологии. По его мнению, речь может идти о критических проблемах с межпозвонковыми дисками.
«В таком возрасте, как у Долиной, обычно бывают грыжи дисков, когда межпозвонковый диск смещается в сторону и начинает давить или на спинной мозг, или спинномозговой канал сужает, или давит на нерв. Человек может долго лечиться, но при этом не соблюдать рекомендации, что приводит к ещё большему смещению. Нарушается проведение нервного импульса, повышается чувствительность, теряется подвижность конечностей, иногда даже происходит нарушение функции тазовых органов, то есть человек не чувствует позывов в туалет. Решить проблему помогает операция. Как правило, сейчас такое вмешательство проводится эндоскопически, то есть без больших разрезов, что, безусловно, снижает риски, но необходимость соблюдения рекомендаций относительно покоя и реабилитации остаётся», — объяснил эксперт.
Врач особо подчеркнул, что щадящий характер эндоскопической операции не отменяет сложного восстановления, особенно для артистов, чья профессия требует колоссальной физической выносливости.
Риск остеопороза и опасность сценического драйва.
Помимо самой грыжи, возрастные изменения накладывают свой отпечаток на прочность костной ткани. Литвиненко предупредил, что у женщин после 60 лет фоновым заболеванием часто выступает остеопороз, который серьёзно осложняет реабилитацию и диктует жёсткие рамки для возвращения к танцам и резким движениям на сцене.
В эксклюзивном комментарии aif.ru Андрей Литвиненко рассказал, какими могут быть последствия подобного хирургического вмешательства на фоне хрупкости позвонков. Он предупредил, что о сценическом драйве без поддержки позвоночника придётся забыть как минимум на полгода.
«После таких операций до 6−12 месяцев вообще не рекомендуют бег, прыжки. Если есть необходимость активных выступлений на сцене, то стоит пользоваться специальным корсетом, который будет поддерживать позвоночник. Кроме того, у женщин старшего возраста очень часто развивается остеопороз. И в первую очередь он происходит именно вот в области позвоночника: то есть в самих телах позвонков вымывается кальций, косточки становятся хрупкими, начинают уменьшаться по высоте, возникает риск патологических переломов. Если на фоне такого остеопороза проводятся ещё вот такие операции, то эта ситуация ещё больше ухудшается», — предостерёг специалист.
Почему концерты перенесли на конец июля: железное правило трёх месяцев.
График возвращения Ларисы Долиной на сцену, намеченный ориентировочно на конец июля, скорее всего, не случаен. По словам Литвиненко, первые три месяца после операции являются критически важными для реабилитации. Желание скорее выйти к зрителю может обернуться катастрофой и привести на операционный стол повторно. Собеседник издания подчеркнул важность соблюдения режима в первые недели после вмешательства.
«Как минимум первые три месяца после операции длительное нахождение в вертикальном положении не рекомендуется. Часть нагрузки распределяется на соседние позвонки, это может привести к тому, что в следующем году, например, может произойти смещение выше- или нижележащего позвонка — потребуется повторная операция», — заметил врач.
Это означает, что даже при блестящем самочувствии мышечный корсет ещё слишком слаб, чтобы удерживать позвонки в правильном положении без риска.
Таблетки, йога и гормоны: полная перезагрузка организма звезды.
По словам Литвиненко, лечение не заканчивается после успешно проведённой операции. Чтобы прогноз оставался благоприятным, требуется комплексная терапия, направленная на укрепление скелета изнутри. Здесь важна как гормональная коррекция, так и грамотная физическая нагрузка. Болевой синдром у возрастных пациентов может сохраняться долго, но это не должно становиться поводом для отказа от движения.
«Помимо послеоперационной реабилитации в этом случае требуется ещё коррекция гормонального уровня у женщины, назначаются препараты кальция, витамины, специальные препараты, которые укрепляют кости. Если всё сделано правильно, если всё хорошо, как правило, прогноз благоприятный. Но в таком возрасте часто бывает так, что даже когда проблема решена хирургическим путём, болевой синдром сохраняется длительное время, поэтому человеку периодически могут требоваться реабилитационные мероприятия», — сказал врач.
Андрей Литвиненко составил и идеальную формулу физической активности для тех, кто хочет петь и жить без боли. На смену изнурительным репетициям должны прийти плавные практики.
«После хирургического вмешательства, как у Долиной, нужно заниматься с инструктором лечебной физкультурой, плаванием, йогой, направить все усилия на восстановление мышечного корсета позвоночника, который будет поддерживать позвонки, спинной мозг, чтобы дальше ситуация не ухудшилась», — объяснил эксперт.
От судов до больничной палаты: испытания длиною в год.
Проблемы со спиной настигли певицу на фоне затяжного и скандального судебного процесса, завершившегося в конце прошлого года. Напомним, что судебная тяжба развернулась между Ларисой Долиной и Полиной Лурье, которая в 2024 году приобрела у артистки пятикомнатную квартиру в престижном районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Позже звезда заявила, что стала жертвой мошенников, продав недвижимость под их влиянием, и потребовала расторжения сделки. Хотя нижестоящие суды изначально встали на сторону знаменитости, Верховный суд в итоге принял решение в пользу покупательницы, оставив квартиру за Лурье.