Умерла бывшая жена Джорджа Лукаса Марсия

Марсия Лукас (в девичестве Гриффин) родилась 4 октября 1945 года в Модесто, штат Калифорния. Свою карьеру в кино она начала в 1964 году, работая помощником киномонтажера на студии Sandler Films. Ее первой крупной работой в качестве редактора стал фильм «Американские граффити» (1973), за который она получила свою первую номинацию на «Оскар». Джордж Лукас первоначально не планировал привлекать жену к работе над «Звездными войнами», но, разочаровавшись в черновом монтаже, пригласил ее, а также Пола Хирша и Ричарда Чу для спасения проекта.