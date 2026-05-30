Россиянам объяснили, кому грозит тройной тариф за холодную воду

В России теперь по-разному считают плату за холодную воду. Если у вас нет счетчика, то можете получить квитанцию в три раза выше обычной. Раньше повышающий коэффициент был 1,5, теперь для холодной воды сделали отдельный — 3. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта.