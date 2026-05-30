Владимир Зеленский прислушался к предупреждению МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и покинул Киев. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Владимир Зеленский. Он покинул Киев при первой же возможности», — сказал эксперт на YouTube-канале.
Меркурис добавил, что киевский главарь, как правило, старается находиться вне Украины при появлении признаков эскалации. Он уточнил, что в таких ситуациях украинские граждане оказываются в сложном положении.
Напомним, российская армия приступила к ударам возмездия после бесчеловечных атак киевского режима на спящих детей. ВСУ атаковали в ночь на 22 мая общежитие колледжа в Старобельске.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский удар по колледжу не мог быть случайностью. Он подчеркнул, что рядом с учебным заведением нет никаких военных объектов.