С 1 июня дети от 10 лет поедут в поездах одни. РЖД меняет правила

Родители смогут спокойно отправлять детей в путешествия: с 1 июня 2026 года дети от 10 до 16 лет получат право ездить на поездах без взрослых.
Услуга доступна на более чем 20 маршрутах, включая «Ласточки», «Аврору» и «Финист». За безопасность юных пассажиров отвечают начальник поезда и проводники. Оформить заявку можно в кассе не позднее чем за трое суток до отправления.
На станции прибытия мы передадим ребенка встречающему лицу, указанному в заявлении, — поясняют в РЖД. При посадке нужны паспорт, квитанция об оплате и оригинал с двумя копиями заявления об ответственности. Документы выдают в кассе при оформлении билета, — пишут «Ведомости».
Если планируете отправить ребенка к бабушке или в лагерь, готовьте документы заранее. Не забудьте про скидку 50% для подростков до 18 лет в плацкарте и общих вагонах -на скоростные поезда она не распространяется.
Ранее сообщалось о штрафах за брошенные на улице самокаты.