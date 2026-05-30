Умерла Марсия Лукас, монтажёр «Звездных войн»

Лукас монтировала не только «Звездные войны», но и фильмы Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист». После успеха саги она взяла паузу в карьере, посвятив себя детям, но неофициально консультировала мужа — например, подсказала, как логичнее закончить фильм про Индиану Джонса.