Умерла Марсия Лукас, монтажёр «Звездных войн»

Умерла Марсия Лукас — бывшая жена знаменитого режиссера Джорджа Лукаса. Она прославилась как киномонтажер и была удостоена премии «Оскар» за лучший монтаж в картине «Звездные войны: Новая надежда». Ей было 80 лет, пишет TMZ.
«Представитель семьи сообщил TMZ, что Марсия скончалась в среду от метастатического рака. Нам сообщили, что она мирно ушла из жизни в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких», — говорится в сообщении.
Лукас монтировала не только «Звездные войны», но и фильмы Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист». После успеха саги она взяла паузу в карьере, посвятив себя детям, но неофициально консультировала мужа — например, подсказала, как логичнее закончить фильм про Индиану Джонса.
